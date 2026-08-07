HAZAMA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

HAZAMA hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 27,01 JPY gegenüber 20,03 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HAZAMA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 105,04 Milliarden JPY im Vergleich zu 93,49 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at