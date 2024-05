HAZAMA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

HAZAMA ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HAZAMA die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 47,06 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 25,98 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat HAZAMA im vergangenen Quartal 114,20 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HAZAMA 113,11 Milliarden JPY umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 39,00 JPY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 112,07 Milliarden JPY gelegen.

In Sachen EPS wurden 88,64 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HAZAMA 94,02 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,91 Prozent auf 394,13 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 372,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 86,84 JPY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 384,40 Milliarden JPY taxiert.

Redaktion finanzen.at