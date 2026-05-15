HAZAMA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HAZAMA lud am 14.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 97,69 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 72,42 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 128,57 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 0,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 129,28 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 189,68 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 168,75 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 439,62 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 425,16 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at