Hazoor Multi Projects: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hazoor Multi Projects hat sich am 26.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 1,32 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hazoor Multi Projects 0,840 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Hazoor Multi Projects mit einem Umsatz von insgesamt 1,58 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,49 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 36,50 Prozent verringert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,74 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 2,00 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 5,80 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,38 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at