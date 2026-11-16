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16.11.2026 06:31:29
Hazoor Multi Projects: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Hazoor Multi Projects hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es stand ein EPS von 0,02 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hazoor Multi Projects noch ein Gewinn pro Aktie von -0,440 INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,38 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,02 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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