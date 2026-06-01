HB Estate Developers öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HB Estate Developers hat am 29.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,54 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,25 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HB Estate Developers in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 329,7 Millionen INR im Vergleich zu 332,3 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5,19 INR. Im Vorjahr waren 5,31 INR je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,65 Prozent auf 1,17 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,18 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at