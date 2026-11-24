DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Evonik hat laut eines Presseberichts mögliche Pläne für eine Übernahme des US-Chemieunternehmens Ashland aufgegeben. Grund sei der hohe Preis, der mittlerweile in dem Bieterverfahren für Ashland aufgerufen werde, schreibt das "Handelsblatt" am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Zeitung hatte im Oktober über ein Interesse Evoniks an Ashland berichtet. Schon damals wollte ein Evonik-Sprecher die "Marktgerüchte" nicht kommentieren.

Am Montagabend hatte der Schweizer Spezialchemiekonzern Clariant ein Interesse an Ashland bestätigt. Gemeinsam mit der Beteiligungsgesellschaft Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) würden Gespräche über eine entsprechende Übernahme geführt, hieß es vom Unternehmen.

Ashland ist an der Börse rund 3,2 Milliarden US-Dollar (2,9 Mrd Euro) wert. Das Unternehmen produziert eine Reihe von Zusatzstoffen und Spezialchemikalien, die in der Pharmaindustrie , im Bau und bei der Herstellung von Körperpflegeprodukten verwendet werden./mis/stk