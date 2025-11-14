HB Portfolio öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HB Portfolio stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,07 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,200 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HB Portfolio in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 23,40 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 39,8 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 52,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at