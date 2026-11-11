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11.11.2026 06:31:29
HB Portfolio verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
HB Portfolio lud am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,26 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,070 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 48,4 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 39,8 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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