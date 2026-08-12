HB Portfolio vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

HB Portfolio hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

HB Portfolio hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,24 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,04 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 105,0 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 77,5 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at