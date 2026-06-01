HB Portfolio zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

HB Portfolio hat am 29.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

HB Portfolio vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,20 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,920 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 96,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 86,6 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 44,0 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,260 INR beziffert. Im Vorjahr hatten -0,040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 271,28 Millionen INR, gegenüber 280,45 Millionen INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 3,27 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at