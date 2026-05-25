HB Stockholdings stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HB Stockholdings hat sich am 22.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 13,92 INR. Im Vorjahresquartal hatten -10,030 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen -100,5 Millionen INR – eine Minderung von 56,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von -64,4 Millionen INR eingefahren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 15,160 INR gegenüber -16,830 INR im Vorjahr verkündet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat HB Stockholdings mit einem Umsatz von insgesamt -58,62 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,08 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um -168,90 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at