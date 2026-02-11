HB Stockholdings verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

HB Stockholdings hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 5,24 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -16,030 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen -26,6 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen -112,8 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at