HBG Investment Property Fund REIT gewährte Anlegern Blick in die Bücher

HBG Investment Property Fund REIT ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HBG Investment Property Fund REIT die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,37 BGN gegenüber 0,320 BGN je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0,3 Millionen BGN aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,3 Millionen BGN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at