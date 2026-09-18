HBG Investment Property Fund REIT legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HBG Investment Property Fund REIT äußerte sich am 16.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HBG Investment Property Fund REIT 0,180 EUR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HBG Investment Property Fund REIT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,2 Millionen EUR im Vergleich zu 0,2 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at