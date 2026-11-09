HBG Investment Property Fund REIT legte Quartalsergebnis vor

HBG Investment Property Fund REIT hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 EUR. Im Vorjahresviertel hatte HBG Investment Property Fund REIT 0,190 EUR je Aktie erwirtschaftet.

HBG Investment Property Fund REIT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,2 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at