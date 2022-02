HBL, la plus grande banque du Pakistan choisit Temenos pour redéfinir ses services bancaires

GENÈVE, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX : TEMN), l'éditeur de logiciels bancaires, annonce aujourd'hui que HBL, la plus grande banque du Pakistan, adoptera la plateforme de core-banking de Temenos afin d'offrir des services bancaires innovants aux clients nationaux et internationaux. HBL transférera ses plus de 25 millions de clients vers la plateforme ouverte de Temenos pour les services bancaires composables1. La plateforme accélérera les services de la banque sur tous les segments, mar