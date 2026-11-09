HBL Power systems: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

HBL Power systems hat am 07.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,95 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 13,96 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HBL Power systems in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,73 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,72 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 12,23 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at