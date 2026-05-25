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25.05.2026 06:31:29
HBL Power systems gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
HBL Power systems äußerte sich am 23.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,32 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,66 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HBL Power systems im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,04 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 4,76 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 29,39 INR gegenüber 9,96 INR je Aktie im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite standen 33,03 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 19,67 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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