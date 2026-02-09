|
HBL Power systems hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
HBL Power systems hat am 07.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,95 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,31 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 93,99 Prozent auf 8,74 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,51 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
