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11.08.2026 06:31:29
HBL Power systems: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
HBL Power systems hat am 08.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,95 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,16 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,38 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HBL Power systems einen Umsatz von 6,02 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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