11.11.2025 06:31:28
HBL Power systems stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
HBL Power systems veröffentlichte am 08.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 13,96 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,13 INR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 134,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,23 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 5,21 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
