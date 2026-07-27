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27.07.2026 06:31:29
HBM Healthcare Investments: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
HBM Healthcare Investments veröffentlichte am 24.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei 36,08 CHF. Im letzten Jahr hatte HBM Healthcare Investments einen Gewinn von -20,850 CHF je Aktie eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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