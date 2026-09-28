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28.09.2026 06:45:13

HBM Healthcare Investments erhöht Beteiligung an der Portfoliogesellschaft ADARx Pharmaceuticals im Rahmen des Börsengangs

HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Börsengang
HBM Healthcare Investments erhöht Beteiligung an der Portfoliogesellschaft ADARx Pharmaceuticals im Rahmen des Börsengangs

28.09.2026 / 06:45 CET/CEST

ADARx Pharmaceuticals (Nasdaq: ADRX) hat ihren Börsengang erfolgreich abgeschlossen und wird seit dem 25. September 2026 an der Nasdaq gehandelt; HBM investierte nach ihrer Erstbeteiligung von USD 4 Millionen im August 2023 weitere USD 15.3 Millionen im Rahmen des Börsengangs

HBM Healthcare Investments gibt den erfolgreichen Börsengang ihrer Portfoliogesellschaft ADARx Pharmaceuticals (Nasdaq: ADRX) bekannt. Das Biotechnologieunternehmen im fortgeschrittenen klinischen Entwicklungsstadium entwickelt neuartige siRNA-Therapeutika zur Behandlung eines breiten Spektrums von Erkrankungen.

ADARx platzierte im Rahmen des Börsengangs 26.25 Millionen neue Aktien zu einem Ausgabepreis von USD 17.00 je Aktie und erzielte damit einen Bruttoemissionserlös von rund USD 446.25 Millionen. Die Aktien werden seit dem 25. September 2026 unter dem Tickersymbol ADRX an der Nasdaq gehandelt.

HBM Healthcare Investments beteiligte sich erstmals im August 2023 an ADARx und investierte USD 4 Millionen in die Series-C-Finanzierungsrunde des Unternehmens über USD 200 Millionen. Im Rahmen des Börsengangs investierte HBM weitere USD 15.3 Millionen und erhöhte damit das Gesamtinvestment auf USD 19.3 Millionen. Nach Abschluss der Transaktion hält HBM rund 1.2 Prozent an ADARx. Basierend auf dem Schlusskurs am ersten Handelstag entspricht dies einem Beteiligungswert von USD 25.4 Millionen.

ADARx verfügt über eine breit diversifizierte Pipeline hochwirksamer, selektiver und lang anhaltender siRNA-Therapeutika. Der führende Produktkandidat Onvuzosiran befindet sich derzeit in der klinischen Phase 3 zur präventiven Behandlung des hereditären Angioödems. Die weitere Pipeline umfasst klinische Entwicklungsprogramme für komplementvermittelte Erkrankungen und thromboserelevante Indikationen sowie zusätzliche Wirkstoffkandidaten in der präklinischen Entwicklung.

Kontakt
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki,  +41 41 710 75 77, 
andreas.wicki@hbmhealthcare.com.


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: HBM Healthcare Investments AG
Bundesplatz 1
6300 Zug
Schweiz
Telefon: +41438887171
Fax: +41438887172
E-Mail: info@hbmhealthcare.com
Internet: https://www.hbmhealthcare.com
ISIN: CH0012627250
Valorennummer: 1262725
Börsen: SIX Swiss Exchange
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2405906  28.09.2026 CET/CEST

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