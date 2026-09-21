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21.09.2026 06:45:13

HBM Healthcare Investments gibt Börsengang der Portfoliogesellschaft Electra Therapeutics bekannt

HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Börsengang
HBM Healthcare Investments gibt Börsengang der Portfoliogesellschaft Electra Therapeutics bekannt

21.09.2026 / 06:45 CET/CEST

Die Aktien von Electra Therapeutics (Nasdaq: ETRA) werden seit dem 18. September 2026 an der Nasdaq gehandelt; HBM investierte 2025 USD 15 Millionen in die Series-C-Finanzierung des Unternehmens sowie weitere USD 15 Millionen im Rahmen des Börsengangs

HBM Healthcare Investments gibt den erfolgreichen Börsengang ihres Portfoliounternehmens Electra Therapeutics (Nasdaq: ETRA) bekannt. Das Biopharmaunternehmen im fortgeschrittenen klinischen Entwicklungsstadium entwickelt eine neuartige Klasse von Präzisionsmedikamenten zur Behandlung immunvermittelter Erkrankungen und Krebs.

Electra platzierte im Rahmen des aufgestockten Börsengangs 23,33 Millionen neue Aktien zu einem Ausgabepreis von USD 15.00 je Aktie und erzielte damit einen Bruttoemissionserlös von rund USD 350 Millionen.

HBM Healthcare Investments beteiligte sich erstmals im Oktober 2025 an Electra Therapeutics und investierte USD 15 Millionen in der  Series-C-Finanzierungsrunde über USD 183 Millionen. Im Zuge des Börsengangs investierte HBM weitere USD 15 Millionen und erhöhte damit das Gesamtinvestment auf USD 30 Millionen. Nach dem IPO hält HBM rund 3,9 Prozent an Electra Therapeutics. Basierend auf dem Schlusskurs am ersten Handelstag entspricht dies einem Beteiligungswert von USD 32.8 Millionen.

Die Produktpipeline von Electra konzentriert sich auf Antikörper, die gegen Signal Regulatory Proteins (SIRP) gerichtet sind. Der führende Produktkandidat Ipsoprubart wird derzeit in einer globalen zulassungsrelevanten Phase-2/3-Studie zur Behandlung der sekundären hämophagozytischen Lymphohistiozytose (sHLH), einer seltenen und lebensbedrohlichen hyperinflammatorischen Erkrankung, untersucht. Das Programm erhielt sowohl die Breakthrough-Therapy-Auszeichnung der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA als auch den PRIME-Status (Priority Medicines) der Europäischen Arzneimittelagentur EMA.

Kontakt
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki,  +41 41 710 75 77, 
andreas.wicki@hbmhealthcare.com.


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: HBM Healthcare Investments AG
Bundesplatz 1
6300 Zug
Schweiz
Telefon: +41438887171
Fax: +41438887172
E-Mail: info@hbmhealthcare.com
Internet: https://www.hbmhealthcare.com
ISIN: CH0012627250
Valorennummer: 1262725
Börsen: SIX Swiss Exchange
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2401904  21.09.2026 CET/CEST

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