HBM Healthcare Investments Aktie
WKN: 984345 / ISIN: CH0012627250
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01.10.2026 17:49:14
HBM Healthcare Investments mit solidem Halbjahresergebnis – erwarteter Gewinn von CHF 177 Millionen
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HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Das Portfolio von HBM Healthcare Investments verzeichnete im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/2027 (1. April bis 30. September 2026) eine solide Wertentwicklung. Der innere Wert je Aktie (NAV) stieg – bereinigt um die Dividendenzahlung von CHF 9.00 – um 9,8% auf CHF 297.30, während der Aktienkurs dividendenbereinigt um 7,8% auf CHF 233.50 zulegte – rund 21 Prozent unter dem NAV. Für das Halbjahr wird ein Gewinn von rund CHF 177 Millionen erwartet.
Den grössten Beitrag zum Halbjahresergebnis leisteten die privaten Unternehmen mit CHF 138 Millionen. Wesentliche Treiber waren die Finanzierungsrunde von Dren Bio mit einem positiven Bewertungseffekt von CHF 74 Millionen, die Übernahme von Curevo Vaccine durch Eli Lilly mit einem Wertzuwachs von CHF 32 Millionen sowie die Höherbewertung von Neurelis um CHF 18 Millionen im zweiten Quartal. Dem standen Wertberichtigungen auf mehreren privaten Beteiligungen von insgesamt rund CHF 31 Millionen gegenüber. Mit Parabilis Medicines, Odyssey Therapeutics, Electra Therapeutics, ADARx Pharmaceuticals und Freenome wechselten im Halbjahr fünf private Portfoliounternehmen an die Börse.
Die kotierten Beteiligungen trugen CHF 107 Millionen zum Ergebnis bei. Die grössten Wertbeiträge lieferten Natera (CHF 41 Millionen), Harmony Biosciences und argenx (je rund CHF 22 Millionen) sowie die indischen Beteiligungen mit insgesamt CHF 37 Millionen. Belastend wirkten insbesondere die Kursrückgänge von Cathay Biotech (CHF –27 Millionen) und Oculis (CHF –13 Millionen). Nach dem sehr starken ersten Quartal ging der NAV im zweiten Quartal aufgrund rückläufiger Kurse kotierter Beteiligungen um 2,9% zurück. Der Kursanstieg des US-Dollars gegenüber dem Schweizer Franken wirkte sich insgesamt positiv aus.
Die Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Die finalen Ergebnisse sowie der detaillierte Halbjahresbericht werden am 23. Oktober 2026 veröffentlicht.
Kontakt
Ende der Adhoc-Mitteilung
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|2409176
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2409176 01.10.2026 CET/CEST
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