26.01.2026 06:31:29
HBM Healthcare Investments öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
HBM Healthcare Investments gab am 23.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
HBM Healthcare Investments hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 28,67 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,47 CHF je Aktie gewesen.
