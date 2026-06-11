HBM Healthcare Investments Aktie

HBM Healthcare Investments für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 984345 / ISIN: CH0012627250

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.06.2026 07:00:13

HBM Healthcare Investments profitiert vom erfolgreichen Börsengang von Parabilis Medicines

HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Börsengang
HBM Healthcare Investments profitiert vom erfolgreichen Börsengang von Parabilis Medicines

11.06.2026 / 07:00 CET/CEST

HBM Healthcare Investments gab heute den erfolgreichen Börsengang ihres Portfoliounternehmens Parabilis Medicines (NASDAQ: PBLS) bekannt, einem klinischen Biopharmaunternehmen mit Fokus auf die Entwicklung neuartiger Krebstherapien.

Parabilis platzierte im Rahmen eines aufgestockten IPOs 33,5 Millionen neu ausgegebene Aktien zu einem Preis von USD 20.00 je Aktie. Der Emissionserlös beläuft sich auf rund USD 670 Millionen und entspricht einer Marktkapitalisierung von etwa USD 2,6 Milliarden beim Börsengang. Die Transaktion zählt zu den grösseren Biotechnologie-Börsengängen der letzten Zeit.

HBM Healthcare Investments investierte seit 2021 insgesamt USD 13,6 Millionen in Parabilis Medicines und wies per 31. März 2026 für die Beteiligung einen Buchwert von USD 11,3 Millionen aus. Nach dem Börsengang hält HBM rund 1% an der Gesellschaft. Auf Basis des Schlusskurses von USD 31.60 (+58%) am ersten Handelstag entspricht dies einem Beteiligungswert von rund USD 37,7 Millionen. Dies unterstreicht einmal mehr den konsequent vorsichtigen Bewertungsansatz von HBM Healthcare Investments für das Portfolio der privaten Unternehmen.

Der Börsengang von Parabilis  ist die zweite erfolgreiche Börsenkotierung aus dem Portfolio von HBM Healthcare Investments im laufenden Geschäftsjahr, nach Odyssey Therapeutics im Mai 2026.

Parabilis Medicines verfügt über eine differenzierte Pipeline eigener Wirkstoffkandidaten, darunter ein führendes Programm zur Behandlung von Desmoidtumoren. Diese wird durch eine proprietäre Plattform unterstützt, die darauf ausgelegt ist, bislang nicht therapeutisch zugängliche Zielstrukturen in der Onkologie zu adressieren.

Kontakt
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki,  +41 41 710 75 77, 
andreas.wicki@hbmhealthcare.com.


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HBM Healthcare Investments AG
Bundesplatz 1
6300 Zug
Schweiz
Telefon: +41438887171
Fax: +41438887172
E-Mail: info@hbmhealthcare.com
Internet: https://www.hbmhealthcare.com
ISIN: CH0012627250
Valorennummer: 1262725
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2343748

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2343748  11.06.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HBM Healthcare Investments AG

mehr Nachrichten