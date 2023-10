HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

HBM Healthcare Investments publiziert inneren Wert je Aktie (NAV) von CHF 237.22 per 30. September 2023



02.10.2023

Der Innere Wert je Aktie (NAV) reduzierte sich in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahrs 2023/2024 um 4.0 Prozent auf CHF 237.22. Die Performance entspricht damit der Wertentwicklung des Biotechnologie Sektors gemessen am Nasdaq Biotechnology Index (-3.7 Prozent) und am S&P SPDR Biotech (-4.1 Prozent). Der breiter abgestützte MSCI World Health Care Index zeigte sich mit einem Minus von -0.1 Prozent stabiler. Auf Grundlage des ausgewiesenen NAV erwartet HBM Healthcare Investments für das erste Halbjahr einen Verlust von CHF 70 Millionen. Zum negativen Ergebnis trugen hauptsächlich die rückläufigen Marktbewertungen der börsenkotierten, vormals privaten Unternehmen, bei. Diese belasteten das Ergebnis in der Summe mit CHF 69 Millionen (Cathay Biotech CHF -44 Millionen, Mineralys Therapeutics CHF -15 Millionen, Diverse CHF -10 Millionen). Bei den vorliegenden Zahlen handelt es sich um das vorläufige Ergebnis auf Grundlage des derzeitigen Stands der Abschlussarbeiten. Das definitive Resultat wird mit dem Halbjahresbericht am 20. Oktober 2023 veröffentlicht. Kontakt Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710 75 77, andreas.wicki@hbmhealthcare.com.

