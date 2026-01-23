HBM Healthcare Investments publiziert Quartalsbericht per 31. Dezember 2025 mit Kennzahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahrs 2025/2026

Quartalsgewinn von CHF 191 Millionen erhöht den Gewinn für die ersten neun Monate des Geschäftsjahrs 2025/2026 auf insgesamt CHF 286 Millionen

Positive Dynamik im privaten und im börsenkotierten Portfolio

Der NAV steigt 18% in der 9-Monatsperiode, der Aktienkurs überproportional fast 30%; ein verbleibender Diskont von knapp 20% signalisiert weiteres Aufholpotenzial

Spürbar verbessertes Marktumfeld sorgt für positive Dynamik im Portfolio

HBM Healthcare Investments erzielte im dritten Quartal des Geschäftsjahrs 2025/2026 einen Gewinn von CHF 191 Millionen. Damit steigt der Gewinn für die ersten neun Monate auf insgesamt CHF 286 Millionen, trotz negativer Währungseffekte in Höhe von rund CHF 180 Millionen. Ein spürbar verbessertes Marktumfeld sorgte sowohl im privaten als auch im börsenkotierten Portfolio für eine positive Dynamik.

Der innere Wert je Aktie (NAV) stieg in der 9-Monatsperiode um 18 Prozent. Der Aktienkurs legte überproportional um 29.3 Prozent zu. Der verbleibende Abschlag zum NAV (Diskont) von 19.4 Prozent deutet auf weiteres Aufholpotenzial hin.

Entwicklungen im Portfolio der börsenkotierten Unternehmen

Für die 9-Monatsperiode per Ende Dezember 2025 resultierte aus dem Portfolio der börsenkotierten Unternehmen ein Wertanstieg von insgesamt CHF 233 Millionen. In diesem Ergebnis sind negative Währungseffekte in Höhe von CHF 116 Millionen enthalten.

Im Berichtsquartal profitierte HBM Healthcare Investments neben der allgemein positiven Marktentwicklung von positiven Studiendaten bei Terns Pharmaceuticals, Zymeworks, Abivax und Upstream Bio sowie von erwarteten Zulassungsentscheiden bei Travere Therapeutics.

Entwicklungen im Portfolio der privaten Unternehmen

Die privaten Unternehmen steuerten in der 9-Monatsperiode netto CHF 84 Millionen zum Gewinn bei. In diesem Ergebnis sind die Dividendenerträge von Swixx in Höhe von CHF 20 Millionen sowie ein negativer Währungseffekt in Höhe von CHF 43 Millionen enthalten.

Das herausragende Ereignis im Berichtsquartal war der Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung von Swixx BioPharma. HBM Healthcare Investments bleibt jedoch mit rund 8 Prozent am Unternehmen beteiligt und hält zudem weiterhin eine 25,1-prozentige Beteiligung an Swixx Healthcare, das 2024 abgespalten wurde. Swixx BioPharma und Swixx Healthcare sind in Kombination die bislang erfolgreichste Beteiligung im HBM-Portfolio mit einem Wertzuwachs von CHF 340 Millionen. Beide Unternehmen verfügen über weiteres bedeutendes Wachstumspotenzial.

Zudem profitierte HBM Healthcare von der Übernahme des Portfoliounternehmens Bluejay Therapeutics durch Mirum Pharmaceuticals.

Der Wert der Fonds reduzierte sich in der 9-Monatsperiode per 31. Dezember 2025 aufgrund von Währungsentwicklungen um CHF 18 Millionen.

Zwei Neuinvestitionen in private Unternehmen

Im Berichtsquartal investierte HBM Healthcare in zwei neue private Unternehmen. Die niederländische Synthon ist in der Entwicklung und Herstellung komplexer Generika tätig. Electra Therapeutics in San Francisco testet einen Antikörper zur Behandlung schwerer Entzündungserkrankungen in einer zulassungsrelevanten Studie. Im Rahmen von Folgefinanzierungen wurden CHF 2 Millionen in bestehende private Unternehmen investiert.

Zudem wurden bei den börsenkotierten Unternehmen insbesondere die Beteiligungen an Terns Pharmaceuticals und Zymeworks nach positiven Studienergebnissen weiter ausgebaut.

Die Vermögensallokation hat sich kaum verändert. Der Anteil privater Unternehmen steigt leicht auf 32 Prozent. Börsenkotierte Unternehmen machen 51 Prozent aus. Zwei Fünftel davon sind ehemalige private Portfoliounternehmen. Der Anteil der Fonds beträgt 8 Prozent, der Anteil der flüssigen Mittel 6 Prozent, und die übrigen Vermögenswerte umfassen 3 Prozent. Die teilweise Absicherung des US-Dollar-Risikos gegenüber dem Schweizer Franken bleibt bestehen.

Ausblick

Das Marktumfeld für den Biotechnologiesektor hat sich in den vergangenen Monaten spürbar verbessert. Diese Dynamik dürfte zu anhaltenden M&A-Aktivitäten führen und bei entsprechender Selektivität eine allmähliche Rückkehr von Börsengängen ermöglichen. Darüber hinaus erwarten zahlreiche Portfoliounternehmen innerhalb der nächsten zwölf Monate wichtige Ergebnisse klinischer Studien oder Zulassungsentscheidungen mit bedeutendem Kurspotenzial. Weitere Informationen dazu in der Investorenpräsentation.

Die jüngsten Erfolge von HBM Healthcare Investments unterstreichen das grosse Wertschöpfungspotenzial des Portfolios, das weiterhin vielversprechend bleibt.