HBM Healthcare Investments: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

HBM Healthcare Investments hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 9,37 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HBM Healthcare Investments 35,21 CHF je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at