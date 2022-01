HBT Financial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HBT Financial hat am 27.01.2022 das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,490 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,450 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 42,2 Millionen USD gegenüber 40,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,04 USD gegenüber 1,44 USD im Vorjahr.

Umsatzseitig standen 159,73 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 4,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem HBT Financial 166,55 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,97 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 159,12 Millionen USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at