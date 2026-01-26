HBT Financial Aktie
WKN DE: A2PTGW / ISIN: US4041111067
|
26.01.2026 14:05:12
HBT Financial, Inc. Bottom Line Drops In Q4
(RTTNews) - HBT Financial, Inc. (HBT) announced a profit for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $18.93 million, or $0.60 per share. This compares with $20.27 million, or $0.64 per share, last year.
Excluding items, HBT Financial, Inc. reported adjusted earnings of $20.13 million or $0.64 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.6% to $50.54 million from $47.40 million last year.
HBT Financial, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $18.93 Mln. vs. $20.27 Mln. last year. -EPS: $0.60 vs. $0.64 last year. -Revenue: $50.54 Mln vs. $47.40 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HBT Financial Inc Registered Shs
|
25.01.26
|Ausblick: HBT Financial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu HBT Financial Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HBT Financial Inc Registered Shs
|27,57
|-3,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX freundlich -- DAX leicht im Plus -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt macht Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich etwas höher. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.