HBT Financial, Inc. Q3 Income Advances

(RTTNews) - HBT Financial, Inc. (HBT) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $31.39 million, or $0.86 per share. This compares with $19.76 million, or $0.63 per share, last year.

Excluding items, HBT Financial, Inc. reported adjusted earnings of $31.41 million or $0.86 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 41.3% to $84.55 million from $59.83 million last year.

HBT Financial, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $31.39 Mln. vs. $19.76 Mln. last year. -EPS: $0.86 vs. $0.63 last year. -Revenue: $84.55 Mln vs. $59.83 Mln last year.