HBT Financial legte Quartalsergebnis vor

HBT Financial gab am 26.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 USD, nach 0,640 USD im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,36 Prozent auf 74,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 74,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,44 USD, nach 2,26 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 293,80 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 287,22 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

