HBT Financial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

HBT Financial hat am 24.01.2024 die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,600 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,620 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,42 Prozent auf 56,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 50,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,46 USD gegenüber 2,07 USD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 227,12 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 25,77 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 180,59 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 2,31 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 231,71 Millionen USD gerechnet.

