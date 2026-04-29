HBT Financial präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

HBT Financial hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

HBT Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,600 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 82,8 Millionen USD gegenüber 72,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at