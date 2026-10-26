HBT Financial Q3 Income Rises; Shares Up

(RTTNews) - On Monday, HBT Financial, Inc. (HBT) reported higher income in the third quarter of 2026, compared to the same quarter last year.

Net income for the period went up to $31.39 million or $0.86 per share from $19.77 million or $0.63 per share a year ago.

Adjusted net income rose to $31.41 million or $0.86 per share from $20.45 million or $0.65 per share in the previous year.

Interest and dividend income increased to $90.66 million from $64.34 million in the prior year.

On the Nasdaq, the shares were trading 3.15 percent up at $37.38.