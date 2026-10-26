HBT Financial Aktie
WKN DE: A2PTGW / ISIN: US4041111067
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26.10.2026 19:07:04
HBT Financial Q3 Income Rises; Shares Up
(RTTNews) - On Monday, HBT Financial, Inc. (HBT) reported higher income in the third quarter of 2026, compared to the same quarter last year.
Net income for the period went up to $31.39 million or $0.86 per share from $19.77 million or $0.63 per share a year ago.
Adjusted net income rose to $31.41 million or $0.86 per share from $20.45 million or $0.65 per share in the previous year.
Interest and dividend income increased to $90.66 million from $64.34 million in the prior year.
On the Nasdaq, the shares were trading 3.15 percent up at $37.38.
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