HBT Financial verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

HBT Financial hat am 26.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,86 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,630 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 41,43 Prozent auf 104,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 74,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at