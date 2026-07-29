|
29.07.2026 06:31:29
HBT Financial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
HBT Financial hat am 27.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,76 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,610 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 37,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 73,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 100,2 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAusverkauf im Chipsektor setzt sich fort: ATX beendet Handel im Minus -- DAX schließt wenig bewegt -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch letztlich tiefer. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen gaben ab. Die Börsen in Fernost zeigten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.