HBT Financial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

HBT Financial hat am 27.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,76 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,610 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 37,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 73,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 100,2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at