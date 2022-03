HC2 hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

HC2 hat am 10.03.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,070 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HC2 -0,027 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 394,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 56,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 251,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,050 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,755 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,83 Prozent auf 1,21 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Verlust von 0,600 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 1,09 Milliarden USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at