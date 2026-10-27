HCA Holdings Aktie
WKN DE: A1JFMW / ISIN: US40412C1018
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27.10.2026 12:17:05
HCA Healthcare, Inc. Q3 Sales Increase
(RTTNews) - HCA Healthcare, Inc. (HCA) announced earnings for third quarter of $1.579 billion
The company's bottom line came in at $1.579 billion, or $7.27 per share. This compares with $1.643 billion, or $6.96 per share, last year.
Excluding items, HCA Healthcare, Inc. reported adjusted earnings of $1.569 billion or $7.22 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.6% to $19.849 billion from $19.161 billion last year.
HCA Healthcare, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.579 Bln. vs. $1.643 Bln. last year. -EPS: $7.27 vs. $6.96 last year. -Revenue: $19.849 Bln vs. $19.161 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 28.70 To $ 30.50 Full year revenue guidance: $ 77.000 B To $ 79.500 B
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