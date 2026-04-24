HCA Holdings Aktie

WKN DE: A1JFMW / ISIN: US40412C1018

24.04.2026 17:31:25

HCA Healthcare Stock Falls 8% Despite Q1 Earnings And Revenue Growth

(RTTNews) - HCA Healthcare, Inc. (HCA) declined 7.95 percent to $436.37, down $37.67 on Friday, even as the company reported higher first-quarter earnings and revenue.

The company posted net income of $1.62 billion, or $7.15 per share, compared to $1.61 billion, or $6.45 per share, in the year-ago quarter. Revenue increased 4.3 percent to $19.10 billion from $18.32 billion last year.

The stock is currently trading at $436.37, versus a previous close of $474.03 on the New York Stock Exchange. It reached an intraday high of $451.57 and a low of $422.23, with trading volume of 1.49 million shares.

HCA provided full-year guidance, expecting earnings per share between $29.10 and $31.50 and revenue in the range of $76.50 billion to $80.00 billion. The stock's 52-week range is $321.39 to $556.52.

