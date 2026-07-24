HCA Healthcare Stock Rises 3% On Higher Q2 Earnings And Revenue

(RTTNews) - HCA Healthcare, Inc. (HCA) shares gained $12.13, or 3.22 percent, to $388.63 on Friday, after the hospital operator reported higher second-quarter earnings and revenue and reaffirmed its full-year outlook.

The stock opened at $326.12 and traded between $318.79 and $329.03 during the session on the New York Stock Exchange. It has traded in a 52-week range of $288.34 to $387.49. Trading volume reached 2.19 million shares, compared with an average daily volume of 3.16 million shares.

Second-quarter net earnings increased to $1.699 billion, or $7.62 per share, from $1.653 billion, or $6.83 per share, a year earlier. Adjusted earnings were $1.691 billion, or $7.59 per share. Revenue rose 8.7 percent to $20.230 billion from $18.605 billion in the prior-year quarter. The company reaffirmed its full-year guidance, forecasting earnings per share of $28.70 to $30.50 and revenue of $77.000 billion to $79.500 billion.