HCA Holdings Aktie
WKN DE: A1JFMW / ISIN: US40412C1018
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24.07.2026 13:58:43
HCA Healthcare Trims FY26 EPS Outlook - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the second quarter on Friday, HCA Healthcare, Inc. (HCA) trimmed its earnings guidance for the full-year 2026, while narrowing its annual revenue outlook.
For fiscal 2026, the company continues to project earnings in a range of $28.70 to $30.50 per share and revenues between $77.00 and $79.50 billion.
Previously, the company expected earnings in a range of $29.10 to $31.50 per share and revenues between $76.50 and $80.00 billion.
HCA also announced that its Board of Directors declared a quarterly cash dividend of $0.78 per share on the Company's common stock, payable on September 30, 2026 to stockholders of record at the close of business on September 16, 2026.
In Friday's pre-market trading, HCA is trading on the NYSE at $383.00, up $6.48 or 1.72 percent.
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