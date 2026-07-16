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16.07.2026 06:31:29
HCA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
HCA hat am 14.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 7,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HCA 6,83 USD je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,73 Prozent auf 20,23 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,61 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 7,52 USD sowie einen Umsatz von 19,68 Milliarden USD prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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