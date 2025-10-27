HCA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

HCA gab am 24.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,96 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,88 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,57 Prozent auf 19,16 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,49 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at