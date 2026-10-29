HCA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

HCA lud am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,27 USD. Im Vorjahresviertel waren 6,96 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 19,85 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,16 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at