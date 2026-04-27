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27.04.2026 06:31:29
HCA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
HCA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 7,15 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,45 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19,11 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HCA einen Umsatz von 18,32 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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