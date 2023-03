HCI Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HCI Group präsentierte in der am 10.03.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,060 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,140 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 119,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 112,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5,480 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

HCI Group hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 499,56 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 407,92 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Verlust von 6,210 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 504,10 Millionen USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at